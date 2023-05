DT de Barcelona lamentó los insultos racistas contra Vinicius Junior: "Hay que decir basta"

Xavi Hernández se sumó a las muestras de apoyo que Vinicius Junior recibió luego de sufrir insultos racistas de un grupo de hinchas de Valencia, en el Estadio Mestalla, por la Liga Santander. El entrenador de Barcelona opinó que en este caso no le importa que el brasileño milite en el Real Madrid.

"Hay que parar el partido. Hay que frenarlo. Me da igual el escudo, que sea Vinicius o Eto'o. Es muy desagradable. No lo veo en ningún otro deporte. Ni en el tenis ni en el baloncesto ni en el golf", opinó.

"No entiendo como persona y como ciudadano que se tenga que aceptar los insultos. Es la única profesión en la que se acepta. Yo no veo ningún panadero u obrero que reciba insultos en su trabajo", agregó.

Xavi repudia comportamiento de hinchas de Valencia

Señaló, además, que se debe poner un freno a los insultos racistas. "Hay que frenar todo esto. Ves a insultar a un obrero. Seguro que te cae un ladrillo en la cabeza. Yo no tengo que aguantar en mi horario laboral insultos ni desfachateces. Hay que decir basta", añadió.



"No me toca decidir, pero hay que reunirnos y ponernos duros. Es un tema educacional. No se va a un estadio de fútbol a insultar", concluyó Xavi.

Xavi Hernándes habló de Vinicius Junior. | Fuente: Barcelona

Real Madrid denuncia los insultos racistas a Vinicius

El Real Madrid denunció este lunes ante la Fiscalía General del Estado los insultos racistas recibidos por su delantero brasileño Vinicius el domingo en la derrota contra el Valencia (1-0) considerándolos un "delito de odio".

El Real Madrid "muestra su más enérgica repulsa en el día de ayer contra nuestro jugador Vinícius Junior", afirmó el club merengue en un comunicado.

El club cree que "tales ataques constituyen un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades".

El sindicato de jugadores AFE, junto con la asociación Movimiento contra la Intolerancia, también han acudido a la fiscalía por lo ocurrido con Vinicius.

