El emotivo mensaje de Marcos Reus a los hinchas del Borussia Dortmund tras perder la Bundesliga

Borussia Dortmund se quedó este sábado a las puertas del título de la Bundesliga al no pasar de un empate en casa (2-2) ante el Mainz que, unido a la victoria del Bayern Munich ante el Colonia (1-2), dio el trofeo al equipo bávaro. Marcos Reus fue uno de los que más sufrió por no haber podido alcanzar el objetivo a pesar de haber tenido todo para lograrlo.

El capitán del Borussia Dortmund parece que ya asimiló el haber perdido la Bundesliga, pues hace acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales donde se dirige a los hinchas del equipo negro y amarillo. Marcos Reus se disculpó por no haber podido levantar el título.

El mensaje de Marco Reus

"Me resulta difícil poner mis pensamientos, sentimientos y emociones en palabras en este momento. ¡Pero aun así, es totalmente importante para mí decir gracias! ¡Lo que la familia BVB hizo por nosotros el sábado, la euforia, el estado de ánimo alrededor del estadio, los buenos deseos, eso es único!! Y todo esto nos muestra lo especial que es este club y sus fans.

Su reacción después del partido me tiene emocionalmente abrumado. Me quedé sin palabras y totalmente perdido en el primer momento. Sé que me llamaron, pero estaba demasiado destrozado en este momento para entrar en sus brazos. Sin embargo, con su reacción positiva, me mostraron por lo que vale la pena luchar».

"Sí, duele, sí, no hemos estado tan cerca durante tanto tiempo, pero cualquiera que me conoce, que conoce a este club y a los fans de BVB, sabe que volveremos a levantarnos, seguiremos trabajando y lucharemos, como siempre lo ha hecho este gran club! Gracias!", sostuvo.

