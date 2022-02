Canadá es el único invicto en las Eliminatorias de la Concacaf | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: VAUGHN RIDLEY

El Salvador recibirá este miércoles a la de Canadá, líder invicta del octogonal eliminatorio de la Concacaf, un partido clave para los locales tras su victoria por 2-0 ante Honduras el domingo en San Pedro Sula.



La Azul y Blanco tiene aún posibilidades de alcanzar la repesca, aunque depende de lo que las selecciones de Panamá, Jamaica y Costa Rica hagan en sus respectivos encuentros.



El combinado de El Salvador, dirigido por el técnico salvadoreño-estadounidense Hugo Pérez, logró ante Honduras un resultado que le da una pizca de esperanza de cara a la repesca intercontinental para pelear por una de las dos plazas para el Mundial de Catar 2022.



Los dirigidos por Pérez suman 9 puntos, 8 menos que Panamá (17), 4 menos que Costa Rica (13), y le saca solamente 2 unidades de ventaja a Jamaica (7).



Si logra una victoria ante Canadá, El Salvador tendría también que buscar un resultado positivo ante Jamaica como visitante y contra Costa Rica como local.



De momento, los salvadoreños se concentran en Canadá, selección que le asestó 3 goles en septiembre de 2021.



La selección de Canadá, que llega este martes a tierras salvadoreñas, es la única que no ha perdido ningún partido en el octogonal y es líder con 22 puntos, seguida de Estados Unidos (18) y México (18).

¿Cuándo y a qué hora juega El Salvador vs Canadá?

El Salvador vs Canadá chocarán en duelo vibrante el miércoles, 2 de febrero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 9:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Cuscatlán. En territorio salvadoreño se inicia a las 8:00 p.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el El Salvador vs Canadá?



El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ (Star Plus), ESPN Norte, ESPN México, Sportsnet One, Sportsnet Now y OneSoccer. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe





El Salvador vs. Canadá: horario en el mundo

El Salvador: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m. - Star+ (Star Plus) y ESPN México

Caanadá: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (jueves 3 de febrero)



El Salvador vs Canadá: posibles alineaciones

El Salvador: Mario González; Alexander Larín, Eriq Zavaleta, Bryan Tamacas, Narciso Orellana; Eduardo Vigil, Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Nelson Bonilla, Christian Gil y Enrico Dueñas. DT: Hugo Pérez.



Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller; Tajon Buchanan, Liam Fraser, Richie Laryea, Samuel Adekugbe; Junior Hoilett, Ike Ugbo, Jonathan Osorio. DT: John Herdman.