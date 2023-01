Hugo Lloris fue capitán de la Selección de Francia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El capitán y arquero de la selección francesa Hugo Lloris, encargado de levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018 y jugador con más partidos con los Bleus (145), anunció su retirada internacional, el pasado lunes en una entrevista con el diario L'Equipe. Sin embargo, también tuvo algunas palabras para su colega, el arquero argentino Emiliano Martínez.

Además de contar su decisión sobre su alejamiento del arco de Francia, Hugo Lloris también tuvo algunas palabras sobre el comportamiento de 'Dibu' Martínez en la final de Qatar 2022. "Hay cosas que no sé cómo hacer. Jugando en la portería, desestabilizando al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco", señaló.

Además, también habló sobre el intercambio de palabras que tuvo con su compañero en Tottenham, Cristian Romero. "Explicamos lo que sucedió y seguimos. Es un chico que me gusta mucho, es mi vecino además y desde que llegó pasamos mucho tiempo juntos. Pero lo hablamos, sí. Fue un tema de juego. Lo empujan hacia mí, arrastra su codo, y es el dolor lo que provoca mi ira. Pero sigamos", contó.

En el reciente mundial de Qatar 2022, Hugo Lloris se convirtió en el jugador que más veces ha vestido la camiseta francesa, con 145 internacionalidades (superando a Lilian Thuram y sus 142), y con 20 encuentros es el portero con más apariciones en fases finales de Copas del Mundo.