Hugo Lloris, portero campeón del mundo con la Selección de Francia en 2018 y subcampeón en 2022, anunció este lunes su retirada del equipo nacional, decisión que justifica en que lo ha "dado todo" y "hay que saber dar el relevo".



En una entrevista con el diario deportivo L'Equipe, Lloris señala que tras catorce temporadas defendiendo la camiseta de Francia y a sus 36 años considera que ha llegado "al final". "He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo", añadió



El guardameta del Tottenham londinense justifica el momento del anuncio porque quedan dos meses y medio para el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 y "por respeto al seleccionador y a los jugadores", a fin de que estos puedan tener un nuevo comienzo.



Lloris explica que la posibilidad de lograr un segundo campeonato mundial consecutivo y la de batir el récord de internacionalidades con Francia le motivaron a continuar con los 'bleus' hasta el campeonato de Qatar.

Es "agotador" ser arquero de Francia

"Lo que realmente me ha empujado estos últimos meses es la Copa del Mundo", aseveró.



Explica que cuando se es portero "te puedes quedar en tu burbuja" y añade que ha vivido seis fases finales como capitán. "Es agotador y veo que ya no me recupero mentalmente como antes. Terminé (el mundial) exhausto", asegura.







Lloris destaca a Mike Maignan

Hugo Lloris considera que la portería francesa estará bien cubierta con su relevo, Mike Maignan. "Hay un portero que está listo y yo necesito tener un poco de tiempo para mí, mi familia y mis hijos", recalca, antes de afirmar que "hay que saber dar el relevo".



"Espero que desconectarme un poco más me permitirá continuar jugando al máximo nivel durante varios años y que tendré más frescura", señala Lloris, que tiene contrato con el Tottenham hasta 2024.



Lloris, que debutó con la selección francesa en noviembre de 2008 en un amistoso jugado en París contra Uruguay, es uno de los hombres récord del equipo nacional galo.



En el reciente mundial de Catar se convirtió en el jugador que más veces ha vestido la camiseta francesa, con 145 internacionalidades (superando a Lilian Thuram y sus 142), y con 20 encuentros es el portero con más apariciones en fases finales de Copas del Mundo.



Con Francia, además del Mundial de 2018 y del subcampeonato de 2022, logró una Liga de las Naciones en 2021 y fue finalista de la Eurocopa de 2016.

