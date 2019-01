Emiliano Sala: el estremecedor audio que envió a sus amigos desde la avioneta desaparecida

Emiliano Sala firmó hace unos días por Cardyff City. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: SEBASTIEN SALOM GOMIS

No hay rastro de Emiliano Sala. El jugador argentino, la avioneta en la que viajaba a Cardiff y el piloto que la dirigía continúan desaparecidos. La búsqueda se encuentra suspendida hasta que la luz del día reaparezca en Inglaterra. Sin embargo, en estas horas de suspenso, un estremecedor audio se dio a conocer.

Se trata del mismo Emiliano Sala. Así lo confirmó el padre del delantero al diario 'che' Clarín. El mensaje fue enviado desde la avioneta a un grupo de amigos y, aunque la tragedia aún no sucedía, sus palabras podrían estrememecer a cualquiera.





Esta es la transcripción del audio:

"Hola, hermanitos. Cómo andan, loquitos, locos. Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas y cosas, y no terminan más, no terminan más, no terminan más, no terminan más. Así que nada, muchachos,estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazios y me estoy yendo para Cardiff, locos, que mañana sí ya arrancamos, a la tarde arrancamos a entrenar, muchachos. Nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que... ¿cómo andan ustedes, hermanitos? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá, qué miedo que tengo!".

Previo a la difusión de este audio, un compañero suyo contó que Emiliano Sala les había hecho llegar su temor. "Emiliano le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo. Que si no lo encontraban, ya sabían que había pasado", dijo Diego Roán a Las voces del fútbol.