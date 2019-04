Horacio Sala murió apenas tres meses después del fallecimiento de su hijo. | Fuente: AFP

Horacio Sala, padre de Emiliano Sala, murió esta madrugada de un ataque cardíaco, apenas tres meses después del trágico accidente aéreo en el Canal de la Mancha en el que falleció el futbolista argentino.

“A la madrugada sintió un dolor en el pecho. Llamaron al médico, pero cuando llegó, Horacio ya había fallecido”, dijo Daniel Ribero, presidente del club San Martín de Progreso, en comunicación con el canal C5N.

Horacio Sala murió en su casa de Progreso, en Santa Fe, a los 58 años.

El deceso también fue confirmado por Julio Müller, intendente de Progreso, según informó el diario Clarín.

“Este 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. Horacio nunca pudo superar la muerte de Emiliano. Cuando se encontró el cuerpo se pensaba que se podía cerrar el círculo. Pero me imagino que para ellos con todas las noticias que salieron a la luz sobre el piloto o que ahora el club (Cardiff) no quiera pagar, debe ser muy difícil”, comentó.



#ALERTA: Falleció el padre de Emiliano Sala de un ataque al corazón, a tres meses de la muerte de su hijo pic.twitter.com/3OJ8MB6R2G — C5N (@C5N) 26 de abril de 2019

La tragedia

Emiliano Sala había sido contratado por el Cardiff (País de Gales, Reino Unido). Volvió a Francia, donde jugaba, el 19 de enero para despedirse de sus antiguos compañeros del FC Nantes y emprendió el viaje de retorno a la capital galesa a bordo de un pequeño avión, que se estrelló en el Canal de la Mancha.

Su cuerpo fue localizado a bordo de los restos del aparato, a 67 metros de profundidad, y recuperado el 7 de febrero. Tenía 28 años. El cadáver del piloto no ha sido hallado.

El futbolista tenía dos hermanos, Romina y Darío. Su funeral se realizó en Progreso y se le rindieron homenajes en canchas de todo el mundo.