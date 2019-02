Emilianio Sala desapareció hace 15 días | Fuente: AFP | Fotógrafo: SEBASTIEN SALOM GOMIS

Tras el hallazgo de la avioneta en la que Emiliano Sala viajaba de Nantes a Cardiff, su padre, Horacio Sala, tenía la esperanza de que su hijo estuviese con vida; pero esta se esfumó después de que se diera a conocer que se encontró un cuerpo dentro de los restos de la aeronave.

"Ahora se nos terminó la ilusión. Esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro. No quedan más palabras para decir", dijo Horacio Sala, al programa argentino El Trece, con la voz entrecortada.

El padre de Emiliano Sala se encuentra en Argentina y las informaciones sobre su hijo se entera por redes sociales. "Por lo menos tuvimos noticias después de 15 días de desesperación. No hablé más con mis hijos. Me entero por las redes, no hablé más"

Horacio Sala también declaró para Fox Sports y reiteró que "Esperemos que se encuentren los dos cuerpos y estén los dos para aliviarnos un poco más el dolor. Lo único que espero es que lo encuentren y que no se haya salido del avión porque va a ser difícil".

#CentralFOX | Horacio Sala, padre de Emiliano, habló sobre las últimas noticias en la búsqueda del delantero argentino.



