El argentino Enzo Fernández, nuevo jugador del Chelsea, agradeció este miércoles al Benfica por haberle dado la "oportunidad de jugar para uno de los clubes más grandes del mundo" y aseguró que dio "siempre" lo mejor de sí mismo.

A través de su cuenta de Instagram, Enzo Fernández compartió un video con sus mejores momentos durante el medio año que pasó en Portugal, destacó "todo el cariño recibido en estos 5 meses" y avanzó que fue "muy feliz".

"Queríamos agradecer junto a mi familia por todo el cariño recibido en estos 5 meses, soy un agradecido a Dios por haberme dado la oportunidad de jugar para uno de los clubes más grandes del mundo", escribió.

En el Benfica, "he disfrutado de cada momento al máximo y di lo mejor de mí siempre. Que la prensa no manche lo que construimos juntos porque fue algo maravilloso que nunca me lo había imaginado", añadió.

Enzo Fernández, fichaje histórico

Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina y elegido el Mejor Jugador Joven de Qatar 2022, también destacó la "confianza y el respeto diario" que recibió en el club lisboeta, especialmente por parte del entrenador, el alemán Roger Schmidt.

El mediocampista de 22 años abandonó las instalaciones del Benfica rumbo al Chelsea, que pagó 121 millones de euros por el centrocampista, convirtiéndole en el traspaso más caro de la historia de la Premier League y también se colocó en la cima de los fichajes más costosos de un futbolista argentino.

Su marcha se produce tras varios meses de negociaciones que le pusieron en el ojo del huracán, sobre todo después de que desobedeciera al club portugués y viajara a Buenos Aires para celebrar fin de año.

Ante la supuesta retirada de la oferta del Chelsea, Enzo Fernández se disculpó y aseguró estar totalmente centrado en el Benfica, pero un último empujón de los ingleses acabó llevándolo hasta Londres.



Enzo, venta estelar del Benfica

Con los 121 millones de euros acordados entre Benfica y Chelsea por su traspaso, Enzo Fernández también es la segunda venta más cara de las ‘águilas’, detrás de los 127 millones que pagó el Atlético de Madrid por Joao Félix.

En Benfica pretendían retenerlo al menos hasta final de temporada, e incluso el entrenador Roger Schmidt se mostró insatisfecho tras varias semanas defendiendo al argentino.

"El Benfica es mucho más grande que un jugador. Sólo necesitamos jugadores que estén felices de jugar para el Benfica", declaró en la noche del martes, tras confirmar el traspaso.

Enzo Fernández llegó al Benfica procedente de River Plate el pasado mes de julio por 10 millones de euros y rápidamente se convirtió en pieza clave del equipo, que lidera la Liga portuguesa y está clasificado a la ronda de octavos de final de la Champions League.





