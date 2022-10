¿Cuánto le costará al Real Madrid fichar a Erling Haaland? | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

Erling Haaland es el futbolista del momento. Si la irrupción que tuvo en Europa con el Borussia Dortmund fue notable, el impacto del noruego en su primera temporada con el Manchester City es todavía más increíble.

Su nombre no solo es significado de gol, sino de muchos goles. Aún sin llegar a la mitad del curso, Erling Haaland ya cuenta con 20 goles. El ‘Androide’ apenas tiene 9 partidos con el Manchester City en la Premier League, pero ya registra 15 tantos. En otros tres cotejos de Champions League, acumula 5 anotaciones más.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Haaland, de solo 22 años, es el delantero más temido de la actualidad, aunque también el más deseado por los clubes. El Manchester City dio el golpe al conseguir su fichaje en este mercado, no obstante, poderosos equipos de Europa añoran con tenerlo entre sus filas. Así, ‘The Athletic’ dio a conocer que existe una cláusula de salida para el atacante, siendo esta especialmente para elencos no ingleses.

¿Cuánta es la cláusula de rescisión de Haaland en el Manchester City?

Erling Haaland registra 20 goles en la actual temporada con el Manchester City | Fuente: AFP

De acuerdo el citado medio, Erling Haaland cuenta con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros para clubes de fuera de la Premier League. La impactante cifra afectaría a equipos de otras ligas interesados en su fichaje, como en su momento se mostraron Real Madrid o el Barcelona.

‘The Athletic’ apunta que la cláusula puede activarse en el verano europeo de 2024, a partir del cual los clubes no ingleses deberían pagar la mencionada cantidad para hacerse con los servicios del noruego. Esto cierra la puerta a la incorporación del ariete a otros clubes potentes de la Premier.

Erling Haaland recaló en el Manchester City en el último periodo de transferencias, procedente del Borussia Dortmund a cambio de 75 millones de euros, resaltando su impacto a las órdenes de Pep Guardiola.

Erling Haaland y su gol número 15 en Premier League 👏



Solo ha jugado 9 partidos 🤯



🔵 #MCFCEspañol | https://t.co/EthAjgHiUWpic.twitter.com/i1xkYlJYmU — Manchester City (@ManCityES) October 10, 2022

¿Real Madrid fichará a Erling Haaland en el 2024?

Erling Haaland fue señalado como uno de los deseos del Real Madrid, aunque las proyecciones de los merengues serían para el futuro. La ‘Casa Blanca’ intentó fichar a Kylian Mbappé, dejando en un segundo plano al noruego dada la presencia en el plantel de su capitán y figura Karim Benzema.

"Tenemos al mejor '9' del mundo y no íbamos a traer a Haaland para tenerle en el banquillo. No sé qué cláusula tiene para dentro de dos años”, señaló en su momento el presidente Florentino Pérez, explicando los motivos del Real Madrid para no decidirse todavía por la incorporación del delantero.





NUESTROS PODCASTS

La importancia de la radio en la salud pública de la sociedad

Las radios generalistas, públicas y privadas, emiten productos de carácter informativo y de divulgación que abordan el tema de la salud. La información sobre temas de salud incide de forma directa en la vida cotidiana de la ciudadanía.