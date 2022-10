Erling Haaland firmó con Manchester City hasta 2026. | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

Luego que Kylian Mbappé desechara la posibilidad de jugar en Real Madrid, los merengues han puesto un claro objetivo para reforzarse: fichar al delantero noruego Erling Haaland.

En las últimas semanas, la prensa del Viejo Continente indicó que habría una cláusula de rescisión en el contrato de Erling Haaland en Manchester City para que vaya al Real Madrid. Sin embargo, este miércoles el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes, lo desmintió. Aunque, dio cuenta de algunos puntos por los que el jugador puede salir del elenco inglés.

"Todo está bajo control entre Haaland y el City, pero hay que aclarar algunos puntos. Hace poco le preguntaron a Florentino Pérez sobre si hay una cláusula de rescisión por el jugador y comentó que no sabía nada", sostuvo Romano, en un primer momento, en su canal de YouTube.

Erling Haaland puede llegar al Real Madrid

Erling Haaland juega su primera temporada en el City. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JONATHAN NACKSTRAND

Posteriormente, aclaró que sí hay un punto en el que los merengues se pueden fijar para lograr su contratación.

"La realidad es que no hay cláusula exclusiva para el Madrid u otro equipo. Sin embargo, hay un punto en su contrato en donde puede ser vendido por 200 millones de euros en 2024. Esto no se aplicará al final de la presente temporada y no es válida para clubes de la Premier League", remarcó.

Además, Fabrizio Romano dio algunos otros alcances sobre la posición contractual de Erling Haaland en Manchester City. ¿Acabará en el Real Madrid?

"Por supuesto que el potencial club va a tener que llegar a un acuerdo con el jugador, no solo pagar la cláusula. Esto es un punto importante y la realidad de las cosas. Actualmente, Haaland está más que contento en el City", finalizó.

Haaland, figura actual de la liga inglesa

En lo que de la temporada 2022-23 de la Premier League, el internacional con la Selección de Noruega tiene 15 goles, máximo goleador del certamen,

En tanto, en la Champions League, el también exjugador del Borussia Dortmund y Salzburgo ha festejado en cinco ocasiones.

