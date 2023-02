Pep Guardiola dirige a Manchester City desde el 2016. | Fuente: EFE

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, hizo un mea culpa sobre las últimas actuaciones de los 'citizens', que empataron ante Nottingham Forest y RB Leipzig en la Premier League y Champions League, respectivamente.



Guradiola indicó que el bajo rendimiento colectivo repercute en el juego del delantero noruego Erling Haaland, que no anota desde el encuentro ante el Arsenal, líder de la Premier.

"Es nuestra culpa", afirmó el técnico del City, señalando que sus jugadores deben encontrar la fórmula para asistir a Haaland.

"Erling ha sido bueno toda la temporada. Todo no es cuestión de métrica. Cuando acaba un partido, un segundo después, sé si él estuvo involucrado o no y quién debería involucrarse más o no. No necesito números, lo sé exactamente", fueron las palabras del entrenador del City sobre el 'Cyborg', que lleva 26 goles en la Premier.

Manchester City se alista para visitar a Bournemouth por una jornada más de la Premier League. La cita está pactada para el sábado 25 de febrero a partir de las 12:30 p.m. (hora peruana), en el Vitality Stadium.

Guardiola sobre Bournemouth

"He visto muchas cosas del Bournemouth que me gustan. Ante el Wolves lograron un muy buen resultado. Son muy intensos. Defienden compacto y tienen diferentes variantes de juego. Esta temporada será dura para todos los equipos en todos los partidos", culminpo Guardiola.

Manchester City en Champions

El RB Leipzig y el Manchester City empataron 1-1 en un partido que los dirigidos por Pep Guardiola dominaron a placer en el primer tiempo, pero se encontraron con una buena reacción de los de Marco Rose en el segundo.



Ryan Mahrez abrió el marcador para el City en el minuto 27 y Josko Gvardiol empató para el Leipzig en el 70.



El City tomó el control del partido desde el comienzo ante un Leipzig que parecía tener como divisa procurar mantener el cero en su portería y buscar ocasiones esporádicas al contragolpe.



El equipo de Guardiola mantenía el balón en la mitad contraria y lo hacía circular en las proximidades del área tratando de abrir espacios.





