El colombiano Rafael Santos Borré tardó en adaptarse a la Bundesliga. El exgoleador de River Plate demoró varias semanas en destacar, pero una vez que logró su mejor momento no paró hasta convertirse en pieza clave de Eintracht Frankfurt. Sin embargo, no soló llama la atención por su sed goleadora, ya que en la última fecha tuvo un duelo con el goleador de Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Erling Haaland estalló contra Santos Borré en un candente momento que fue viral en las redes sociales. Luego de varios días, el sudamericano contó lo que pasó con el centrodelantero que está en la mira de Real Madrid y Barcelona.

"Haaland fue un poco irrespetuoso, cuando se pusieron arriba en el marcador empezó a celebrar en la cara de mis compañeros sin necesidad. Nosotros no hicimos nada y a mí me dio un poco de impotencia y por eso tuvimos ese choque y lo fui a buscar", contó Borré en diálogo con Radio Caracol.

"En algunos momentos, en el primer cruce, me gritó 'qué pasa hermano' en español, algo que no es normal. Cuando terminó el partido me siguió hablando y me vino a buscar porque sabía que yo estaba caliente, aunque esa vez me dijo algunas cosas en inglés. Y yo le contesté porque quería que se diera cuenta que no estaba bien las cosas que estaba haciendo", agregó.

Pese que no anotó, Haaland fue importante en la victoria del Dortmund por 3-2 a Frankfurt.

