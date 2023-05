¿Erling Haaland jugará en España? Su representante dejó en claro su futuro

Erling Haaland es uno de los mejores jugadores del mundo en estos momentos. En su primera temporada con el Manchester City se ha destacado como el goleador de la Premier League y de la Champions League. Su gran rendimiento ha provocado rumores sobre su futuro que lo colocan en la Liga de España, más específicamente en Real Madrid. Rafaela Pimenta, su representante, habló sobre este tema y sobre la gran proyección que tiene el noruego.

La representante de Erling Haaland mencionó que no puede dar detalles de su futuro y no sabe si terminará jugando en la Premier League, aunque aseguró que es un jugador que no se ha visto nunca y puede llegar a donde él quiera. "Es capaz de adaptarse rápido a un nuevo club, a una sociedad, al entrenador... es como si siempre hubiera estado allí. Pienso que va a romper todos los límites".

Erling Haaland está jugando su primera temporada en Manchester City y mucho se ha hablado sobre una supuesta cláusula de 180 millones para el club que quiera contratarlo en estos momentos. Ante esto, Rafaela Pimenta aseguró que no puede dar detalles sobre ese tema pero que se está hablando mucho sobre el delantero noruego y casi nada es cierto.

⚽ Lleva 1⃣2⃣ goles en la Champions League 2022/23...



Erling Haaland 👽



¿Marcará hoy en el Bernabéu?#UCL | @ManCityES pic.twitter.com/lDOKYpvmcv — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) May 9, 2023

Haaland vs Mbappé: la rivalidad del futuro

La representante cree que Erling Haaland y Kylian Mbappé son el futuro del fútbol y espera que tengan una rivalidad deportiva como en su momento lo tuvieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. "Es bueno para el fútbol, para ellos, para los hinchas... para todos. Siempre entendiendo esa rivalidad de manera sana y desde el respeto que se profesan uno a otro. Los campeones siempre piensan en el colectivo más que en lo individual".

NUESTROS PODCAST

Adolescentes con sobrepeso tienen más probabilidades de ser hombres infértiles

Un nuevo artículo en el European Journal of Endocrinology, publicado por Oxford University Press, indica que los niños con sobrepeso tienden a tener un volumen testicular más bajo, lo que los pone en riesgo de infertilidad en la edad adulta.