Erling Haaland está en la mira del Real Madrid | Fuente: AFP

A sus 19 años, Erling Haaland se ha convertido en una de las nuevas joyas del fútbol mundial. Clubes como Real Madrid le han puesto la punteria al delantero del Borussia Dortmund. El noruego quiere llegar lejos en su carrera como futbolista, por eso deja de lado su preparación física. Al contrario, el atacante le pone mucho énfasis a sus entrenamientos.

El técnico eslovaco Sub 18, Stanislav Macek, reveló -en una entrevista al diario español AS- que el delantero noruego lo impresionó en un entrenamiento que èl presenció cuando el jugador estaba en el Salzburgo, a inicios de temporada y antes de su pase al Dortmund.

“Nada más verle me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: 'Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo”, contó Macek a AS.

Aseguran que Erling Haaland tiene como espejo a Cristiano Ronaldo. “Tiene un respeto enorme por el trabajo. Cuando estuve en Salzburgo, todos me lo dijeron. Trabaja muchísimo de forma individual para mejorar. Él me llegó a decir que en su casa hacía 1.000 abdominales y 300 flexiones prácticamente a diario”, contó el técnico eslovaco.