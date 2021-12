Abde Ezzalzouli. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

El extremo del Barcelona Abde Ezzalzouli pidió incorporare a la selección marroquí a partir del próximo marzo, según afirmó el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Faouzi Lakjaa, en reacción a la carta que envió el futbolista para renunciar a su convocatoria para la copa Africana CAN.



"Tuve un contacto ayer jueves con Ezzalzouli, que pidió incorporarse a la selección en marzo, pero le dije que las cosas en el equipo nacional no funcionan así, le dije que no le puedo garantizar nada porque la selección lo necesita ahora en la CAN", dijo Lakjaa en una entrevista con Radio Mars, la emisora especializada en fútbol más seguida en el país magrebí.



Es la primera reacción del dirigente deportivo marroquí sobre la carta que envió Abde a la federación marroquí en la que informa de su decisión de no jugar con Marruecos la Copa de África, que se celebrará entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2022, convirtiéndose así en un futbolista elegible para representar a España en competiciones internacionales.



Lakjaa no se refirió explícitamente a la misiva pero destacó que la selección de Abde para la CAN no se hizo "de forma precipitada" o "en medio presiones".



Subrayó asimismo que contactó tres veces al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y habló también con el entrenador Xavier Hernández, "que estaban convencidos" con la incorporación del canterano azulgrana a la CAN, pero dijo que Abde optó por quedarse con su club.



La federación marroquí de fútbol anunció ayer que el seleccionador, Vahid Halilhodzic, convocó al extremo del equipo belga Gent, Tarik Tissoudali, en sustitución a Ez Abde.



La decisión de Abde fue muy comentada en las redes sociales y en la prensa marroquí.