Morata y Modric en España vs. Croacia. | Fuente: AFP

España vs. Croacia se enfrentan este lunes 28 de junio en el Estadio Parken de Copenhague. El partido corresponde a los octavos de final de la Eurocopa 2021 y se jugará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por DirecTV Sports y América TV. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

Así llega España

Convertido en un clásico de buen fútbol reciente, no hay Eurocopa que no depare un pulso entre España y Croacia. Por tercera consecutiva cruzan sus caminos. La primera en una eliminatoria directa que representa el examen a la realidad de la selección rejuvenecida por Luis Enrique, que encara su primer gran reto con el descaro de la inexperiencia.



Esquivó con grandeza la deshonra que habría supuesto el retroceso a los tiempos más oscuros, de eliminaciones a las primeras de cambio y rendimientos alejados a las expectativas. España reaccionó a tiempo. Con contundencia. Firmando ante Eslovaquia la mayor de sus goleadas en una fase final e igualando la máxima diferencia de goles en la historia de la competición.



La mutación para pasar de marcar un solo gol en 28 remates ante Suecia y Polonia, a endosar cinco de golpe con nueve disparos a puerta, no se explica solo desde la contundencia. A la selección española le faltó más en sus dos primeras apariciones, desamparada de un líder hasta que se produjo el regreso de Sergio Busquets, sin la continuidad necesaria en una idea futbolística hasta que se produjeron los cambios de Luis Enrique que impulsaron el equilibrio.

Así llega Croacia

"Ha marcado un gol magnífico, el mismo que contra Argentina (en 2018). Nadie sabe cómo es capaz de seguir jugando así. Esperábamos que bajara el nivel, pero no pierde su energía, es la fuerza que anima a todo el equipo. Estoy orgulloso de tener un jugador así en nuestro equipo", señaló el seleccionador croata, Zlatko Dalic.

Modric y su tropa intentarán ampliar la mala racha de España, eliminada en octavos en sus dos últimos torneos internacionales (Eurocopa de Francia 2016 y Mundial de Rusia 2018) y que no ha jugado unos cuartos desde que ganara la Eurocopa de 2012, último capítulo de su reinado (tras ganar también 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010).

"La Eurocopa es una competición bonita y sabemos que las expectativas son importantes, nuestro pueblo espera mucho de nosotros y estamos impacientes, queremos mostrar nuestra verdadera cara", avisó Modric antes de comenzar la competición.

España vs. Croacia: probables alineaciones

España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Busquets; Koke, Pedri; Pablo Sarabia, Morata y Gerard Moreno.

Croacia: Livakovic; Juranovic o Vrsaljko, Vida, Duje Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic y Rebic.







