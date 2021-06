Luis Enrique se refirió a las amenazas sobre la familia de Álvaro Morata | Fuente: AFP | Fotógrafo: DAVID RAMOS

España enfrentará a Croacia este lunes en Copenhague por los octavos de final de la Eurocopa 2021 y el entrenador Luis Enrique fue consultado en la rueda de prensa por el caso del delantero Álvaro Morata, quien denunció que su familia recibió insultos y hasta amenazas de muerte.

El director técnico cuestionó la situación sobre el futbolista, titular en el ataque de España y autor de uno de sus goles en la Eurocopa.

“Creo que la situación de insultar y amenazar de muerte a familiares y niños debería estar en manos de la policía. Es un hecho que debería corregirse de manera rotunda”, puntualizó el exentrenador de Barcelona.

Álvaro Morata denunció amenazas a su familia

Hace unos días, en entrevista con ‘Cope’, Álvaro Morata reveló que su familia recibió diversos mensajes siendo relacionados al rendimiento del jugador de Juventus en la Eurocopa.

"Entiendo que se me critique porque no he metido gol, soy el primero que lo reconoce", dijo el delantero, que le anotó a Polonia y desperdició un penal en el triunfo de España ante Eslovaquia.

"Pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, insultos a tu familia... Que se mueran tus hijos... Luego cuando pasa alguna tragedia seguramente todos dirían que era buen chaval", reveló Morata.

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Creo que la situación de insultar y amenazar de muerte a familiares y niños debería estar en manos de la policía".



➡️ "Es un hecho que debería corregirse de manera rotunda".#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/slM03w4TZf — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 27, 2021





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.