España vs Uzbekistán EN VIVO: ¿A qué hora juegan y por dónde ver partido por Juegos Olímpicos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs Uzbekistán EN VIVO: se enfrentan este miércoles 24 de julio por la primera fecha del Grupo C del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024. El partido se disputará en el Estadio Parque de los Príncipes, desde las 8:00 a.m. hora peruana. El cotejo será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports, Claro Sports YouTube y RTVE. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan España vs Uzbekistán al partido por los Juegos Olímpicos?

España abre su camino al oro contra Uzbekistán que, aunque lejos del nivel de las favoritas, ha preparado a conciencia su participación, compitiendo como un equipo más en su liga para llegar rodada a la cita olímpica.

De hecho, quedó en cuarta posición y, más algunos encuentros amistosos, llega con un rodaje de 40 partidos de preparación.



Con Timur Kapadze como seleccionador, y con Abbosbek Fayzullaev (CSKA Moscú) y Eldor Shomurodov (AS Roma) como referentes, intentará imponerse en la primera jornada a una de las favoritas y actual medalla de plata para confirmar el buen momento que vive el fútbol de su país.



Para contrarrestarlo, España llega a París 2024 con un equipo de garantías, apoyado por dos futbolistas que ganaron la Eurocopa: Álex Baena y Fermín López. Ambos se espera que, a pesar de haberse incorporado en la última semana a la concentración, sean titulares en el debut frente a Uzbekistán.



🤩 𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒚 𝑬𝒓𝒊𝒄 𝑮𝒂𝒓𝒄𝒊́𝒂



✌️ En #Paris2024 disputarán sus segundos #JuegosOlímpicos tras conseguir la 🥈 en Tokio.



🗣️ "𝐸𝑠 𝑢𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑢𝑙𝑙𝑜. 𝐿𝑜𝑠 𝐽𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑢́𝑛𝑖𝑐𝑜".#UnSueñoCompartido pic.twitter.com/m1ZqWVFnUb — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 23, 2024

¿Cuándo y dónde juegan España vs Uzbekistán en vivo por Juegos Olímpicos París 2024?

El partido entre España vs Uzbekistán, por el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos París 2024, se disputará el miércoles 24 de julio en el Parque de los Príncipes. El recinto tiene capacidad para 47 929.

¿A qué hora juega España vs Uzbekistán en vivo en playoffs de Copa Sudamericana 2024?

En Perú, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 8:00 a.m.

En Venezuela, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.

En Chile, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.

En Bolivia, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.

En Paraguay, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 10:00 a.m.

En México (DF), el partido España vs Uzbekistán comienza a las 7:00 a.m.

En México (Tijuana), el partido España vs Uzbekistán comienza a las 6:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido España vs Uzbekistán comienza a las 9:00 a.m.

En España, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 3:00 p.m.

En Italia, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 3:00 p.m.

En Francia, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 3:00 p.m.

En Alemania, el partido España vs Uzbekistán comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten España vs Uzbekistán en vivo y directo?

El partido será transmitido EN DIRECTO por TV a todo el Perú y en Sudamérica por Claro Sports, Claro Sports YouTube y RTVE. También encontrarás todas las incidencias en la página web de RPP.pe.

España vs Uzbekistán: posibles alineaciones

España: Arnau Tenas; Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí, Juan Miranda; Beñat Turrientes, Pablo Barrios, Fermín López; Sergio Gómez, Álex Baena y Abel Ruiz.



Uzbekistán: Abduvakhid Nematov; Saidazamat Mirsaidov, Asadbek Rakhimzhonov, Abdukodir Khusanov, Ibrokhimkhalil Yuldoshev; Umarali Rakhmonaliev, Ibrokhim Ibrokhimov, Jasurbek Jaloliddinov, Abbosbek Fayzullaev; Oston Urunov y Eldor Shomurodov,