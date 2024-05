Futbolista de Estudiantes en estado de ebriedad ocasionó accidente de tránsito tras proclamarse campeón

Pudo ser peor. El futbolista argentino nacionalizado uruguayo de Estudiantes de La Plata, Tiago Palacios, sufrió un accidente de tráfico en Buenos Aires (Argentina), horas después de proclamarse campeón de la Copa de la Liga Profesional.

De acuerdo con el parte policial, el jugador dio positivo en 1.84 gramos de alcohol por litro en sangre, cuando el máximo permitido para un conductor particular es de 0.50 gr/l.



El futbolista, que fue titular en la victoria de su equipo sobre Vélez Sarsfield, chocó este lunes contra un surtidor de un grifo, dejando herida a una empleada, quien tuvo que ser asistida.



Palacios salió del vehículo ileso, mientras que la trabajadora sufrió traumatismo en ambas piernas y fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a un hospital para ser atendida.



De acuerdo a la fuente policial, la empleada no se lesionó por el impacto del vehículo, sino al tratar de salir de la zona ante la inminente colisión.



El extremo, que fue sustituido en el minuto 75 del encuentro, subió una foto horas después en su perfil de Instagram celebrando con sus compañeros en un claro ambiente festivo.

A Tiago Palacios, el jugador de Estudiantes, se le ocurrió ir a cargar nafta en una estación de servicio. Venía con muy pocas horas de sueño. Atropelló a una empleada, que sufrió lesiones en sus piernas. pic.twitter.com/82iPFrPptZ — Diego Borinsky (@diegoborinsky) May 6, 2024

Estudiantes campeón de la Copa de la Liga Profesional

Estudiantes de La Pata derrotó en penales a Vélez Sársfield en la final de la Copa de la Liga Profesional tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Con esta conquista, Estudiantes alcanzó a Vélez (11 locales y 5 internacionales) en el sexto escalón de los equipos con más títulos, detrás de los denominados cinco grandes con 16 trofeos (10 locales y 6 internacionales).

Para Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, este trofeo es el primero luego de la Copa Argentina obtenida el año pasado, siendo el más inmediato antecedente el Torneo Apertura 2010 y la Copa Libertadores 2009, ambos de la mano de Juan Sebastián Verón.

