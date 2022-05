Estudiantes recibe a Argentinos Juniors por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022. | Fuente: @EdelpOficial

Estudiantes de la Plata y Argentinos Juniors chocarán en el estadio Jorge Luis Hirschi por lo cuartos de final de la Copa de la Liga 2022, en un encuentro donde los 'Pincharratas' buscarán acceder a la semifinal del certamen y seguir en la pelea por alzar el título del torneo argentino.

Estudiantes, que atraviesa un momento pletórico en esta nueva temporada de la Copa de Liga tras clasificar como líder del grupo B con 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas, quiere mantener el protagonismo. Para ello, el equipo de La Plata pretende ganar a toda costa ante su rival de turno, con el objetivo claro de meterse entre los mejores cuatro que lucharán por el trofeo nacional. Además, para este crucial duelo contará con el beneficio de ser local, por lo que culminó en un mejor puesto que su contricante en la tabla de posiciones.

Los comandados por el Ricardo Zielinski, saben que en estas instancias de la competencia no hay margen de error ni escuadra favorita al jugarse a partido único, por ende no repetirá el once alternativo que disputó el último choque ante Rosario Central donde cosecharon una derrota por la fase regular del concurso, el pasado sábado 7 de mayo.





Estudiantes vs. Argentinos Juniors: horarios del partido en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3:15 p.m.

Estados Unidos (New York): 6:15 p.m.

España: 12:15 a.m. (12/05)

El 'Pincha' frente a los de la Paternal alinearía con sus hombres titulares, es decir en el arco tendría presencia Mariano Andújar, en la línea defensiva estarían Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más. En tanto, el medio campo, Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Gustavo Del Prete, Fernando Zuqui y el ataque ofensivo lo conformarían Mauro Boselli y Leandro Díaz.



Su adversario, Argentinos Juniors, que pese a no ser candidato a instalarse en esta etapa de eliminación directa, logró darle vuelta a cualquier pronóstico en su contra luego de finalizar en la cuarta ubicación del Grupo A y con eso le sirivió para meterse entre los mejores ocho clubes de la competención que pelearán palmo a plamo por el preseado galardón.

Los dirigidos por Gabriel Milito, que acumulan cinco partidos invictos en el concurso y su última derrota fue ante River Plate en el Monumental por 2-1 el pasado 10 de abril, se presentarán super motivados y con la convicción de dar el gran golpe de visita para poder clasificar a la posterior fase de eliminatoria.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estudiantes vs. Argentinos Juniors?

Estudiantes vs. Argentinos Juniors chocarán en duelo vibrante el miércoles 11 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 5:15 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en Buenos Aires.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Estudiantes vs. Argentinos Juniors?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TyC Sports para Sudamérica, mientras que en Argentina se puede ver en TNT Sports. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

🏋 Trabajando al 100% para mañana 😤🆙 pic.twitter.com/nXTX83Qwai — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) May 10, 2022

Estudiantes vs. Argentinos Juniors: alineaciones posibles por Copa de la Liga

Estudiantes:Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Más Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Gustavo Del Prete, Fernando Zuqui, Mauro Boselli y Leandro Díaz.

Argentinos:Federico Lanzillota,Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Javier Cabrera, Fausto Vera,Gabriel Florentín, Gabriel Carabajal, Mariano Bíttolo, Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos.









