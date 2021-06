Frank de Boer dejó de ser técnico de Holanda tras ser eliminados en la Eurocopa | Fuente: AFP | Fotógrafo: KENZO TRIBOUILLARD

No pasaron por alto la sorpresa. La federación de fútbol de Holanda anunció este martes que Frank de Boer dejó de ser entrenador de su selección nacional tras la eliminación sufrida ante la República Checa en octavos de final de la Eurocopa 2021.

"Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro", indicó Frank de Boer en un comunicado difundido por la Federación.

Sin embargo, la decisión también va con la intención de la entidad, que señaló que la postura del exfutbolista está "en línea con el contrato entre ambas partes, que exigía un lugar en los cuartos de final. Ese contrato no se renovará".

Holanda, de paso perfecto a eliminados en la Eurocopa

Holanda fue una de las selecciones con puntaje perfecto en la fase de grupos de la Eurocopa 2021. Se llevó el grupo C y en octavos de final se midió ante una República Checa que clasificó como uno de los mejores terceros.

Aunque su equipo no generó tantas expectativas para el torneo, la perspectiva cambió luego de la primera ronda. Perdió en Budapest por 2-0 ante la República Checa en un partido que se les fue abajo con la expulsión del defensa Matthijs De Ligt.

Así, Frank De Boer, que tomó el cargo tras la salida de Ronald Koeman, completó 15 partidos con 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas con la ‘Orange’.

"La presión está aumentando ahora y esa no es una situación saludable ni para mí ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol holandés en su camino hacia la clasificación para el Mundial", señaló el estratega.

