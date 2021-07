Joachim Löw: "No fue la despedida que imaginábamos" | Fuente: AFP

El último martes Alemania fue eliminada por Inglaterra en los octavos de finales de la Eurocopa 2021 y, tras este encuentro, se hizo oficial la salida de Joachim Löw como entrenador del banquillo alemán, tal como se había dado a conocer desde hace unos meses.

Joachim Löw, quien estuvo al mando del cuadro alemán por15 años, habló de esta eliminación y dio un mensaje de despedida tras haber ocupado el cargo en el que logró, entre otros títulos, el campeonato mundial en Brasil 2014.

"No fue la despedida que todos imaginábamos. Fueron cuatro semanas muy intensas. Siempre mantuve la fe en este equipo. Siento que hayamos defraudado a nuestros aficionados. Asumo la responsabilidad de esta eliminación", indicó el técnico en conferencia de prensa.

Asismimo, agregó: "Tener esta responsabilidad no siempre es fácil. Hubo momentos en los que no todo fue bonito. Pero después de 15 años, ahora sí soy feliz de poder dar un paso al lado. Seguro que me llevará algún tiempo asimilarlo todo, los momentos bonitos y las decepciones. El Mundial en mi propio país, en Sudáfrica, Brasil, Rusia. Han sido muchos partidos. Y estoy en paz conmigo mismo".

Por último, también fue consultado sobre el gol que erró Thomas Müller contra Inglaterra: "No lo culpo. En absoluto. Lógicamente, nos habría ayudado mucho el gol, pero Thomas es capaz de manejar bien con este tipo de situaciones. Lo digerirá bien".

Nuevo entrenador de Alemania:

El pasado mayo se dio a conocer que el encargado de reemplazar a Löw en el banquillo alemán será Hansi Flick, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de entrenador en Bayern Munich.

