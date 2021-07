Kylian Mbappé falló un penal y Francia quedó fuera de la Eurocopa 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Lo tiene claro. Koke Resurrección alertó del peligro de Suiza, rival de España en los cuartos de final de la Eurocopa 2021, caracterizada por la igualdad que reina entre selecciones, y reconoció que a Francia le costó la eliminación pensar "que el partido estaba sentenciado".



"Más que la Eurocopa 2021 esté loca, no es fácil ganar los partidos hoy en día, no hay rival pequeño y cualquier selección te puede ganar. Se vio en el Francia contra Suiza que pensó que el partido estaba sentenciado y se lo remontaron. A nosotros casi nos pasa lo mismo", aseguró Koke en un directo de la firma Adidas en las redes sociales.



"No es fácil ganar a ningún rival y hay que estar concentrado los noventa minutos para ganar. Cualquier detalle pasa factura en este tipo de torneos", añadió con la mente ya en los cuartos de final de la Eurocopa.

Francia, eliminado uno de los favoritos en la Eurocopa

Francia lo ganaba 3-1 ante Francia y en los penales cayó 5-4 frente a Suiza. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUSTIN SETTERFIELD

El volante del Atlético de Madrid resaltó el buen momento que protagoniza España y la satisfacción que siente el grupo de internacionales por superar, nueve años después, una eliminatoria de un gran torneo.



"Estamos muy contentos. Después de tanto sufrimiento, de luchar y hacer un buen trabajo, tenemos la recompensa de pasar a la siguiente fase", sostuvo.

Asimismo, mencionó que "ahora tenemos un partido muy importante ante Suiza, unos cuartos de final que no se juegan muchas veces".



Respecto al sufrimiento del último encuentro ante Croacia, Koke bromeó. "Hay que darle emoción a las cosas para que tengan gracia. A alguno le va a dar algo al corazón". (EFE)

