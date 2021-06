Luka Modric | Fuente: AFP

El último lunes se jugó un partido memoriable entre España y Croacia por el pase a cuartos de final de la Eurocopa que culminó con 5-3 en favor del cuadro español en el tiempo suplementario del encuentro.

Como se recuerda, en los 90 miutos, Croacia pudo empatarlo 3-3 en casi el último minuto luego de que haya estado cayendo por 3-1. Sin embargo, ya en el tiempo suplementario, España pudo imponerse con dos goles más.

Por su parte, Luka Modric se refirió a este encuentro: "Fue un partido difícil, tanto física como mentalmente. Tomamos la delantera con un gol de fortuna. Después ellos fueron mejores, al menos durante los primeros 60 minutos. Estuvimos demasiado metidos en nuestro campo y les dejamos jugar", sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, también elogió el atrevimiento de su equipo: "Cuando salimos de nuestro campo jugamos mejor y creamos más ocasiones, y de ahí vino el empate. Mostramos calidad y carácter".

Sin embargo, afirmó que hacia el final, con los goles en contra en el tiempo suplementario, no pudieron darle vuelta: "Al comienzo de la prórroga los teníamos contra las cuerdas, pero no pudimos marcar con dos oportunidades claras. Luego, el juego cambió y no tuvimos fuerzas para regresar al partido".

Clasificados a cuartos de final de la Eurocopa:

Hasta el momento, los países clasificados para jugar los cuartos de final de la Eurocopa 2021 son Bélgica, Dinamarca, España, República Checa, Suiza, Italia e Inglaterra.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.