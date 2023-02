Tras haber eliminado al Barcelona, el Manchester United vuelve a España para jugar contra el Betis de Sevilla. | Fuente: Europa League

Sporting de Lisboa de Portugal vs Arsenal y Manchester United vs Betis son las eliminatorias más atractivas de los octavos de final de la Europa League, que se disputarán el 9 y el 16 de marzo, tras el sorteo realizado este viernes.

Sevilla vs Fenerbahce, con el partido de vuelta en el campo del equipo turco, y Roma vs Real Sociedad, con el segundo partido en San Sebastián, serán los otros emparejamientos de los equipos españoles, junto al United vs Betis.

El último campeón, el Eintracht Fráncfort, ya no está en competencia y los clubes todavía en carrera intentarán ganar una prueba que España ha dominado estos últimos años, ganando once de las últimas veinte ediciones.

Feyenoord de Marcos López

El equipo de Países Bajos en el cual juega el peruano Marcos López, en principio, le tocó un rival que entre los cálculos puede eliminar: Shakhtar Donetsk.

- Ida, 9 de marzo

Union Berlín (ALE) - Union Saint Gilloise (BEL)



Sevilla (ESP) - Fenerbahce (TUR)



Juventus Turín (ITA) - Friburgo (ALE)



Bayer Leverkusen (ALE) - Ferencvaros (HUN)



Sporting Portugal (POR) - Arsenal (ING)



Manchester United (ING) - Betis (ESP)



Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP)



Shakhtar D. (UCR) - Feyenoord (NED)

- Vuelta, 16 de marzo:

Union Saint Gilloise - Union Berlin



Fenerbahce - Sevilla



Friburgo - Juventus Turín



Ferencvaros - Bayer Leverkusen



Arsenal - Sporting Portugal



Betis - Manchester United



Real Sociedad - Roma



Feyenoord - Shakhtar D.





