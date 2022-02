Adama Traoré admitió que soñaba con regresar al Barcelona | Fuente: Instagram

Adama Traoré tuvo un impacto inmediato en su retorno al Barcelona. Desde que retornó al club sobre el cierre del mercado de pases, tuvo un reestreno como azulgrana muy pronto, siendo titular ante el Atlético de Madrid y contribuyendo mucho en ataque a partir de su potencia.

El futbolista, formando en La Masia, dejó Barcelona en 2015 cuando empezó su aventura en la Premier League. Ahora retornó en condición de cedido por el Wolverhampton hasta el final de la temporada y resaltó que siempre esperó volver a la Ciudad Condal.

"Sabía que mi intención siempre fue volver, pero a veces se toman diferentes caminos. Lo más importante es que el objetivo sea claro y he llegado aquí, que es lo que quería desde el primer momento", explicó Adama Traoré en una entrevista a los medios del club.

¿Adama Traoré se quedará en Barcelona?

Su cesión desde los Wolves es hasta junio de este año, sin embargo, tras su pronto impacto en el plantel a cargo de Xavi Hernández, el presidente de Barcelona Joan Laporta ya dejó que la intención del club es hacerse con la propiedad del atacante.

"Las decisiones importantes siempre las comento con la familia, que siempre me acompaña en los buenos y malos momentos. Pero en este caso lo tenía bastante claro, el Barça es mi casa y quería volver, y tenía todo el apoyo de la familia. Me llamaron y me comunicaron la oportunidad de volver, fui rápido en tomar la decisión", reveló.

Adama Traoré debutó en 2013 de la mano de Gerardo Martino y luego incursionó en Inglaterra, pasando por Aston Villa, Middlesbrough y Wolverhampton. A sus 26 años, aseguró sentirse “mucho más maduro”.

"Tengo la experiencia del fútbol inglés, pero sin dejar todo lo que he aprendido aquí desde pequeño en la escuela azulgrana. Todo me ha dado experiencia y me ha hecho crecer como jugador", indicó.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.