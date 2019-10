La joven estrella del Barcelona ya lució la camiseta de la Selección de España. | Fuente: EFE

El delantero Ansu Fati se mostró con la camiseta de la Selección de España. El futbolista de 16 años que juega en el Barcelona fue convocado para disputar el encuentro ante Montenegro en esa categoría.

El jugador azulgrana obtuvo la nacionalidad española el 20 de septiembre. Tras su gran actuación con el Barza en LaLiga, en la cual ha marcado dos goles y una asistencia, y un partido en la Champions League, Fati se convirtió

Ansu Fati iba a ser convocado por la Selección Mayor de España para que disputase los partidos de las Eliminatorias de la Eurocopa 2020. Sin embargo, debido a que no tenía los papeles de la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol optó por una solución intermedia: convocarlo con la Sub 21 para que disputara el partido ante Montenegro.

La Selección de España Sub 21 se enfrentará a su similar de Montenegro este martes 15 de octubre por el grupo F de las Eliminatorias de la Eurocopa Sub 21. El encuentro, que podría ver el debut de Ansu Fati con 'La Roja', será a las 11:45 a.m. (hora peruana) en el Estadio Pod Goricom de Podgorica.