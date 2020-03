El mexicano Carlos Vela juega en Los Ángeles FC de la MLS | Fuente: AFP

En enero de 2019, el Barcelona se quedó sin Munir El Haddadi debido a que Sevilla compró su ficha, por lo que Luis Suárez era el único centrodelantero del equipo. Ante ello, la dirección deportiva evaluó nombres para sumar un refuerzo y dieron con Kevin Prince Boateng. Sin embargo, el ghanés no fue la única alternativa.

Otra de las posibilidades del Barza en ese momento, y con mayor fuerza, fue Carlos Vela, quien se desempeñaba en Los Ángeles FC de la MLS. Ahora, el mexicano ha revelado que fue concreto el interés para llegada a Catalunya.

“Barcelona planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: 'Ah, quiero dos años y si no, no voy'. Dijeron cuatro meses y voy cuatro”, aseguró en entrevista a la revista GQ.

Sin embargo, Vela no se movió de Estados Unidos e indicó que su actual equipo tuvo la responsabilidad de que no se concretara el traspaso. "No me dio facilidades Los Ángeles FC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio. Pero no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, precisó.

El atacante de 31 años se mantuvo el elenco de la MLS, donde se consagró en 2019 como el mejor jugador y el máximo artillero del certamen, estableciendo el récord de 36 anotaciones. Sin embargo, cayó eliminado en semifinales ante el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz.