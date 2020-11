Dani Alves: "La gestión de Barcelona se ha ido prostituyendo". | Fuente: AFP

Desde la reciente salida de Josep María Bartomeu, la dirigencia de FC Barcelona se ha vuelto el punto de atención alrededor del conjunto culé y, sobre todo, por el manejo de la posible salida de Lionel Messi el pasado agosto.

Por su parte el lateral izquierdo Dani Alves, ex jugador del equipo azulgrana, también dio su opinión respecto a la actualidad de la gerencia del equipo catalán y a sus ganas de volver a jugar por el equipo.

“Si cambias la filosofía del club, pasarás por dificultades. El Barça ha perdido la identidad. Debe pasar ese proceso y recuperarla”. Lo que hace diferente al Barça es su estilo y sus valores. En la vida no hay que intentar ser lo que no eres”, indicó Alves en diálogo con RAC1 de España.

En tanto Bartomeu, afirmó: “La gestión se ha ido ‘prostituyendo’, entre comillas. El Barça defendía una filosofía y ahora no la tiene”. Al respecto, señaló que el culpable fue el ex presidente del club: “Creo que Barto se dejó influenciar por su entorno, por quien le rodea. A mí me querían dejar ir sin siquiera ni hablar conmigo. Yo amo a ese club, no iba a firmar por nadie, me pareció una falta de respeto. Y cuando hubo la sanción vinieron a hablarme”.