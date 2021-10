Dani Alves jugó entre 2008 y 2016 en Barcelona | Fuente: EFE

El futbolista brasileño Dani Alves aseguró que si el Barcelona le "necesita" solo tiene que llamarle y acudirá en su ayuda por "el cariño, el amor y el respeto" que tiene por el club, y recordó que se marchó porque no quería ser "cómplice" de los que en su momento consideraba que se estaban "cargando" la entidad.

"Sonaría muy ventajista decir que ahora el Barcelona me necesita. Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Uno no quiere ver nunca todo lo que acabó sucediendo desde mi salida. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé", dijo el lateral en ‘Sport’.

En setiembre pasado, rescindió el contrato que lo unía al Sao Paulo hasta diciembre del 2022 al encontrarse en conflicto con la institución por problemas en el pago de su salario. Dani Alves está en condición de agente libre y señaló su disponibilidad de poder volver a Barcelona.

"Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme", manifestó.

¿Dani Alves vuelve a Barcelona?

A sus 38 años, Dani Alves demostró su vigencia en el fútbol, formando parte de la Selección de Brasil mientras estuvo activo. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio y conquistó la medalla de oro, por lo que cree que esa experiencia le podría ayudar a entenderse con los más jóvenes de la plantilla de Barcelona.

"Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barcelona por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En todo lugar que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud", apuntó.





