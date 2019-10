Ansu Fati ha sido convocado recientemente a la Selección Española Sub 21. | Fuente: AFP

Ansu Fati fue convocado a la Selección Española Sub-21 tras la lesión de Carlos Pérez y el puntero del Barcelona podrá representar al país del que recientemente recibió la nacionalidad por primera vez. Sin embargo, no se descarta que, de seguir así, recibe un llamado de pronto del combinado mayor.

Robert Moreno, director técnico de la Selección de España, no descartó que esta convocatoria se dé en la Eurocopa 2020. El estratega aseguró que, de continuar mostrando un buen nivel en el Barcelona, Ansu Fati estará en el certamen continental del próximo año.

"Me gusta que Ansu Fati haya sido convocado por la Sub-21. Estuvo en la prelista de la Selección Absoluta y me parece una buena decisión llamarlo con la puerta que se ha abierto. No descarto que esté en la Eurocopa 2020, todos los buenos jugadores tienen su sitio acá. Si sigue marcando goles y continúa con su progresión en el Barcelona podría venir", dijo.

En la presente temporada con el Barcelona, Ansu Fati ha disputado seis partidos y convertido dos anotaciones. El jugador de 16 años viene de recuperarse de una lesión en la rodilla que lo marginó de dos partidos: los triunfos por 2-0 contra Getafe y 2-1 ante Inter de Milán.