FC Barcelona se consagró campeón de la Liga Santander la temporada pasada. | Fuente: AFP

La vida del Malcom podría dar un gran giro después de haber dejado las filas del Barcelona. Poco después de incorporarse al Zenit, donde hace no mucho vivió un incidente relacionado a insultos racistas de parte de la afición, al delantero brasileño se le ha abierto la posibilidad de terminar representando a la Selección de Rusia.

Según el medio 'Sport24', el propio Malcom no le cierra las puertas a jugar por la Selección Rusa teniendo en cuenta que hasta ahora no ha podido sumar minutos con la Selección Mayor de Brasil. "Si digo la verdad, puede pasar cualquier cosa. Si Brasil no me llama y la federación rusa está interesada, ahí veremos", dijo.

A sus 22 años, Malcom no ha recibido ninguna convocatoria a la Selección Mayor de Brasil. Si bien representó al 'Scratch' hasta la Sub-20, el estratega Tite ha optado por no considerarlo en sus nóminas hasta el momento.

No obstante, de terminar jugando por la Selección de Rusia, Malcom no sería el primer brasileño en hacerlo. El lateral derecho Mario Fernandes, de destacada participación en el Mundial de Rusia 2018, nació en Sao Paulo y desde el año 2017 juega por el combinado europeo.