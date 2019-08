El argentino se comunicó con Neymar. | Fuente: EFE

Lionel Messi se comunicó vía teléfono con Neymar para que el brasileño se incline por fichar con el Barcelona, aseguró Marca. El delantero gaucho no desea que 'Ney' termine en Real Madrid.

"El argentino no quiere ver a su amigo jugando en el Real Madrid. Por este motivo, La 'Pulga' llamó al todavía jugador del PSG en las últimas horas para que no se comprometa con el equipo blanco y para que regrese al Barcelona y no al eterno rival de los azulgrana", aseguró el medio español.

Messi no solo es capitán de Barcelona, pues sus opiniones son importantes en el equipo catalán. Josep Maria Bartomeu, presidente del club azulgrana, toma en cuenta los deseos del argentino, afirmó el diario.

Neymar no se encuentra en su mejor momento con el PSG. | Fuente: AFP

"En ocasiones no hace falta ni que [Lionel Messi] exprese en público sus convicciones para que Bartomeu haga todo lo posible para que el argentino se sienta lo más cómodo posible, tal y como se demostró al término de la pasada temporada, cuando tanto el argentino como el resto del vestuario apostaron por la continuidad de Valverde en contra del la opinión generalizada que pedía un cambio en el banquillo", recordó el medio español.

Barcelona y PSG no tienen una buena relación, aseguró el diario. "La sensación de los ejecutivos culés es que el equipo galo se resiste a que Neymar regrese al Camp Nou y que desea verlo de blanco, de ahí que no acepte sus propuestas", informó el medio.

Asimismo, el asesor legal del brasileño, Juan de Dios Crespo, fue captado ingresando en el Camp Nou y, según la emisora de radio catalana RAC1, este martes 13 de agosto, los directivos de Barcelona y PSG se reunirán para negociar el fichaje de Neymar.