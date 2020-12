Erling Haaland fichó por Borussia Dortmund en 2020 | Fuente: BVB

Erling Haaland es parte del selectivo grupo de jugadores que comandan el dominio en el fútbol para los próximos años. El noruego de tan solo 20 años es una realidad y solo en su primer año en la élite de Europa ya cuenta con impresionantes registros. Desde que llegó a Borussia Dortmund a principios de este 2020 disputó ya 32 partidos, logrando la cifra de 33 goles. Números que llevan a cualquier grande a soñar con él y entre ellos el Barcelona.

Con las próximas elecciones presidenciales en el club azulgrana, los candidatos desarrollan proyectos para recibir la confianza en los votos. Así, según 'Deportes Cuatro', el candidato y exmandatario culé Joan Laporta tiene en la mira al delantero, como carta para potenciar al equipo a futuro independientemente de la continuidad de Lionel Messi.

No sería una operación sencilla, ya que el 'Barza' afronta una situación compleja en materia económica tras los efectos de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no descartan un gran fichaje. De acuerdo con el citado medio, Laporta estaría dispuesto a hacer caja con dos futbolistas de fichas altas que no han dado la talla hasta el momento: Antoine Griezmann y Philippe Coutinho.

Griezmann costó 120 millones de euros y ya con su segunda temporada en marcha solo ha sido de chispazos. Coutinho tiene un nuevo impulso con Ronald Koeman, aunque aguardan todavía que muestre una mejor versión.

La ilusión del candidato de ver a Erling Haaland con la '9' de Barcelona no podría ser al menos hasta junio del 2021, ya que por contrato tiene que completar al menos su segunda temporada en el Dortmund y ahí se activará el precio base fijado por él, que es de 75 millones de euros.