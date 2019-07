Neymar se quiere marchar del Barcelona. | Fuente: AFP

Neymar es una obsesión para FC Barcelona, que planea presentar una lista de cuatro jugadores a París Saint Germain (PSG) para gestionar la vuelta del astro brasileño, que esta semana no se presentó a los entrenamientos del club francés.

Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Nelson Semedo y Samuel Umtiti son los jugadores que pueden ser útiles para que PSG. De ese grupo cuatro, tres podrían ser elegidos para que se concrete la transferencia de Neymar.

Los jugadores mencionados no cuentan con la confianza del entrenador Ernesto Valverde, que pretende reformar el once azulgrana en base a Neymar y al delantero francés Antoine Griezmann.

Coutinho no ha rendido como esperaban los hinchas y el comando técnico. Por ello, no se descarta su posible salida al igual que Dembélé, Semedo y Umtiti, que pese a las oportunidades, no se han constituido como jugadores imprescindibles para el Barza.

El futuro de Philippe Coutinho es una incertidumbre. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MAURO PIMENTEL