¿Cómo el Barcelona pretende tener liquidez para fichar? El brasileño Emerson es la clave | Fuente: AFP

Para intentar tener éxito en operaciones muy complicadas como las de Neymar o Lautaro Martínez, en Barcelona ven como una obligación darle salida a algunos jugadores que no cuentan para el comando técnico y así poder obtener algo de dinero con sus ventas. Bajo esa misma línea entra el nombre del brasileño Emerson, lateral diestro que está cedido en el Real Betis y que debido a la buena temporada que venía cumpliendo ha despertado el interés de varios clubes.

En el 2018, Barcelona y Real Betis ficharon de forma conjunta a Emerson del Atlético Mineiro y se acordó que el jugador primero desembarque en el cuadro andaluz y que si los azulgranas lo quería repescar, deberían abonar 12 millones de euros para comer el contrato. Ahora, desde la Secretaria Técnica del cuadro azulgrana valoran ejecutar la vuelta de Emerson para así poder venderlo a un precio mucho más alto a otro equipo. Otra opción, algo lejana, es hacer que el jugador siga su evolución en el primer equipo y sea el próximo lateral derecho titular.

Por su parte, Emerson es seguido de cerca por el Tottenham de José Mourinho y en Inglaterra ya se habla de una oferta que alcance los 25 millones de euros. Mientras tanto, el propio jugador todavía no ha dados señales sobre su futuro. "No he decidido nada. Estoy feliz aquí en el Betis y por ahora quiero seguir en este gran club. Es lindo que el Barcelona me quiera, pero por ahora nadie me ha dicho nada sobre esa posibilidad, contó el jugador de 21 años.