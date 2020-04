Llegó al Barcelona, no destacó y ahora podría ser traspasado a la Roma de Italia | Fuente: AFP

Cuando el Barcelona fichó a Junior Firpo procedente del Real Betis, los hinchas se entusiasmaron porque se trataba de uno de los mejores defensores de La Liga y porque además por fin Jordi Alba tendría competencia en el lateral izquierdo, sin embargo, ha sido todo lo contrario. El jugador hispano-dominicano no logró consolidarse y ahora de habla que tendría las horas contadas para partir a la Roma de Italia.

Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la Roma busca un lateral izquierdo para la próxima temporada y ha puesto sus ojos en Junior Firpo. El cuadro romano solo tiene Aleksandar Kolarov de 34 años en esa posición y creen que en un futuro inmediato el serbio acabará marcando su retiro del fútbol, por eso le busca un recambio de garantía y con mucha protección. Así, Firpo encajaría a la perfección en el nuevo proyecto del equipo italiano, especialmente ahora que ha sido declarado transferible por los azulgranas y su precio de salida rondaría los 25 millones de euros. Además de la Roma, también lo sigue el Nápoli y el Everton de Inglaterra.

La idea del Barcelona es incluir a Junior Firpo en una operación para fichar a otro jugador, sin embargo, si llegase la propuesta correcta no se lo pensarían tanto a la hora de negociar. Mientras tanto, el propio jugador ha reconocido que su rendimiento no ha sido el que esperaba. "He jugado más de lo que esperaba pero las sensaciones son grises", dijo el lateral izquierdo de 23 años.