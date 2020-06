El Inter se planta por Lautaro: le pide al Barza 85 millones de euros y el pase de este lateral | Fuente: Twitter

Cada día se mantienen las conversaciones entre el Barcelona y el Inter de Milán por al fichaje del delantero argentino Lautaro Martínez. Todavía no se llega a un principio de acuerdo y el tiempo apremia para encontrar una solución que deje contenta a ambas partes. Sin embargo, todo parece estar complicado por la dura postura del cuadro italiano, que ahora mismo se ha plantado en querer recibir 85 millones de euros más el pase del lateral izquierdo Junior Firpo. Y lógicamente el cuadro culé no piena llegar hasta esas cifras.

Según avanza el reconocido portal 'calciomercato', el Inter de Milán no piensa rebajar un solo euro de los 111 millones de euros que tiene la cláusula de salida de Lautaro Martínez. Creen que ya hacen demasiado abaratando el precio en 85 millones y pidiendo la inclusión de Junior Firpo en la operación. Mientras tanto, el Barcelona considera que esa cantidad de muy elevada dado que ahora mismo el valor de mercado del delantero argentino no alcanza los 111 millones. Las conversaciones se mantienen, pero las porturas de ambos clubes no se acercan.

Estas mismas conversaciones son las que están fastidiando al propio Lautaro Martínez, quien ya le había manifestado al Inter de Milán su deseo por jugar en el Barcelona y que no entiende como el cuadro italiano pone demasiadas trabas aún cuando en plena crisis económica podría sacar una gran cantidad de dinero con su vente. Desde el Camp Nou saben que Lautaro es prioridad, pero solo lo ficharán a un precio que ellos consideran justo y no por una exhorbitante cantidad.