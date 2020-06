Así arruinó el PSG el fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona | Fuente: Twitter

La posición del Inter de Milán para dejar ir a Lautaro Martínez sigue firme. El cuadro italiano no quiere rebajar los 111 millones de euros de la cláusula del delantero argentino y la paciencia en el Barcelona se agota cada vez más. Pero todo tiene una razón para entender la postura del equipo italiano y esa razón se llama Mauro Icardi, quien recientemente fue traspasado al PSG por el importe de 50 millones deuros.

Desde Italia apuntan a que hace unos meses el Inter de Milán se mostraba mucho más abierto a negociar con el Barcelona y encontrar un feliz acuerdo. Sin embargo, no esperaban cerrar la operación de Mauro Icardi por 50 millones de euros y con el ingreso de ese dinero, ya no se ve obligado a vender para hacer caja y poder concretar otras operaciones. No obstante, acá también entra a tallar la posición de Lautaro Martínez, quien ya se ha mostrado muy molesto porque no se concreta su mudanza al Camp Nou.

Mientras tanto, en el Barcelona saben que pelearán hasta el final por Lautaro Martínez, pero tampoco piensan hacer lucuras. El cuadro azulgrana se mantiene firme en su oferta de 65 millones de euros más el pase del lateral zurdo Junior Firpo. Y ante ello, el Inter de Milán pide como mínimo 85 millones. La historia tiene para rato, aunque parece que poco a poco la negociación se va desgastando.