La historia de cómo el PSG puede arruinar el fichaje de este jugador al Barcelona y Atlético de Madrid | Fuente: Twitter

Una de las posiciones más solicitadas por los clubes en el mercado de fichajes es la de lateral izquierdo. Es por eso que equipos como Barcelona y Atlético de Madrid están tras los pasos del francés Layvin Kurzawa del PSG, quien acaba contrata a fines de junio y que a su vez acaba de recibir una importante oferta para renovar su contrato.

Y es que según lo que informa la revista France Football, el PSG no tenía previsto ampliarle el vínculo a Layvin Kurzawa pero ante la crisis económica que golpea al fútbol por el coronavirus, el cuadro galo no piensa hacer grandes desembolsos en fichajes y eso haría que ahorre mucho dinero con la renovación del defensor de 27 años, ya que no pagaría por un traspaso. Mientras tanto, el mismo medio apunta a que el jugador no esperaba en estos momentos una oferta de renovación y que estudiaba junto a su entorno las propuestas del Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus, que a última hora también se habría interesado en ficharlo.

Layvin Kurzawa no es titular habitual en el PSG de Tomas Tuchel, pero sí una pieza de recambio en distintos partidos. Es internacional con la Selección de Francia y también se puede desempeñar como volante por izquierda.