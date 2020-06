Estaba negociando con el Barcelona y pasó lo impensado: "Mi esposa creyó que tenía una amante" | Fuente: Twitter

El delantero del Barcelona, Martin Braithwaite, concedió una entrevista al diario inglés Daily Mail en la que habló sobre cómo se gestó su pase al elenco culé procedente del Levante y cómo las negociaciones con el cuadro azulgrana por poco y le generan un inconveniente con su esposa, quien pensó que el futbolista danés tenía una amante por la cantidad de llamadas que recibía.

"Mi esposa creyó que tenía una amante. Recibía muchas llamadas pero no le conté nada a nadie, ni a mi mujer. Ella empezó a sospechar algo porque siempre salía de casa, con el frío que hacía en Madrid, para atender las llamadas que recibía por parte de mi agente. Finalmente todo acabó bien y ahora juego en el mejor club del mundo", manifestó el atacante de 29 años.

En otro momento de la charla, explicó los detalles de lo que significa compartir un entrenamiento con Lionel Messi y lo rápido que se ha acostumbrado a la idea de juego azulgrana. "Me encanta. Hay que estar muy concentrado y te desarrollas tan rápido que puedo notar la velocidad a la que lo estoy haciendo. Estoy absorbiendo todo. Soy alguien que siempre está observando y buscando aprender. En Barcelona tienes que ser muy bueno con el balón y jugar en áreas pequeñas. Los entrenamientos se basan todos los días en eso. Comienzas en un ambiente estresante con todas las personas que te rodean y tienes que manejarlo. Ya puedo sentir lo mucho que me he desarrollado en tan poco tiempo", finalizó.