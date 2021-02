Barcelona y Sevilla chocarán por las 'semis' de la Copa del Rey | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Estévez

Instalado en el Camp Nou, Ronald Koeman no dudó en expresar a la directiva y hacer público su deseo por fichajes para el Barcelona, siendo la zaga central una de las zonas a reforzar.

Desde el comienzo de la temporada pasada, el nombre de Eric García estuvo en primera fila, aunque no se cerró ningún acuerdo por él debido a que en junio próximo quedará libre del Manchester City y su llegada sería a costo cero. No obstante, no fue el único nombre en carpeta respecto a los valores de defensa.

Según ‘Mundo Deportivo’, la comisión deportiva del ‘Barza’ tenía en el radar al francés de 22 años Jules Koundé, quien pertenece al Sevilla. Es su segunda campaña con el elenco andaluz y a pesar de su juventud se ha consolidado como uno de los mejores zagueros en LaLiga.

La opción de Koundé tenía el visto bueno de Koeman, de acuerdo con el medio, sin embargo, las operaciones no prosperaron debido al factor económico. Teniendo contrato con el Sevilla hasta el 2024, el club puso su cláusula de salida en 75 millones de euros, una cifra que obligó a los catalanes a descartarlo de plano.

Por esa razón, en el Camp Nou no hicieron ningún movimiento para intentar siquiera el fichaje de Jules Koundé, uno de los altos valores del Sevilla y al que no pensaban liberar sin obtener los mayores beneficios por él.