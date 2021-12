Guardiola confirmó que Ferran Torres está cerca de fichar por Barcelona | Fuente: Instagram

Todo está encaminado. Ferran Torres se convertirá en fichaje del Barcelona en el próximo mercado invernal europeo y fue el mismo Pep Guardiola quien confirmó que el delantero español dejará las filas del Manchester City, tras los últimos contactos entre ambas instituciones.

"Todavía no es oficial. Sé que están negociando. Pero sí, la llegada de Ferran Torres al Barcelona está cerca. Eso es todo. Cuando el club lo anuncie, ya estará hecho", dijo Pep Guardiola este jueves en rueda de prensa.

Con la intención de reforzar el ataque para mejorar su posición en LaLiga (actualmente fuera de la zona de Champions) y pelear por la Europa League, Xavi Hernández solicitó el fichaje de Ferran Torres de 21 años, una de las figuras de la Selección de España.

"Ferran es de España, el Barça lo quiere, él dijo que se quiere ir y yo le respondí... vete. Llamé a Txiki, su agente hizo el trato y él se irá. Quiero que los jugadores sean felices", añadió el técnico del Manchester City.

Ferran Torres al Barcelona por 55 millones de euros

En la actual temporada con el Manchester City, no ha conseguido la continuidad del curso pasado, debido a que se vio complicado por una lesión. Registra 6 partidos y dos goles. Su vuelta a LaLiga es inminente, aunque ahora en las filas de Barcelona. El delantero español debutó a nivel profesional en las filas del Valencia.

"Si no está contento, lo mejor es irse. No somos un club donde los directivos digan 'no, tienes que quedarte’”, sentenció Pep Guardiola.

Según ‘AS’, el acuerdo entre Barcelona y Manchester City por el traspaso de Ferran Torres es por 55 millones de euros más diez en variables, una cifra que obligará a vender a algunos de sus futbolistas en el mercado como Philippe Coutinho o Clément Lenglet, ambos pretendido en Inglaterra.





