Gerard Piqué afirmó que se retirará jugando en Barcelona | Fuente: Instagram

Es Barcelona o nada más. Gerard Piqué recordó que no vestirá otra camiseta que la azulgrana en lo que le queda de su carrera y se mostró tajante al asegurar que, si Ronald Koeman no cuenta con él para la próxima temporada, se retirará "sin problema".

"Jamás me iré a otro equipo. El día que deje de jugar en el Barcelona yo dejaré el fútbol. Si Koeman dice que no sigo, me voy, se acabó y sin problema. Sólo me apasiona jugar con el Barza, no tendría motivación para ponerme la camiseta de otros clubes", indicó Gerard Piqué a través de 'Twitch' con el streamer Ibai Llanos.

El zaguero central catalán renovó el año pasado su contrato con Barcelona hasta el final de la temporada 2024. Así, su vínculo finalizaría cuando tenga 37 años. Para Gerard Piqué, ninguna oferta le provocará dejar el club.

"En el momento que estoy de mi carrera no es una cuestión de dinero, aquí tengo a mi familia, amigos, estoy en el club de mi vida y eso es impagable, no tiene un precio. ¿Para qué voy a irme ahora a otro club por más dinero? Llega un punto que no te da la felicidad", añadió Piqué.





¿Seguirá como titular Gerard Piqué en Barcelona?

Durante la última temporada, Gerard Piqué comenzó como titular en la defensa de Barcelona y Ronald Koeman lo eligió para ser el referente en esa zona. Las lesiones le obligaron a perder varios meses del curso, pero finalizó la campaña siendo parte del once.

Con el fichaje de Eric García, pedido de Koeman, la incógnita está presente sobre si Gerard Piqué recibirá el mismo voto de confianza para meterse al equipo.





