Antoine Griezmann se lleva bien con Lionel Messi. | Fuente: EFE

Antoine Griezmann, una de las estrellas de la Selección de Francia y delantero del Barcelona, constató el buen entendimiento con su colega de club Lionel Messi y juzgó que esta última temporada fue "complicada" en el Barza porque hubo "muchas lesiones" y "no todo el mundo jugaba en su mejor puesto".



"Son buenas (las relaciones). Nos llevamos bien. A veces nos escribimos mensajes, hablamos mucho en el entrenamiento. Luego, dentro del terreno de juego, está claro que (Messi) es un jugador con el que es súper fácil jugar. Tú le envías un melón y él te lo transforma en caviar", dijo en una entrevista publicada este jueves en L' Équipe.



Griezmann reconoció que los inicios de la temporada con el Barcelona han sido "muy complicados" y que estar en la selección le "hacía bien".



Para el delantero, este curso hubo "muchas lesiones" y usaron "un sistema en el que no todo el mundo jugaba necesariamente en su mejor puesto", en alusión a las elecciones tácticas de Roland Koeman, al que no citó.

Acabaron con los rumores de una mala relación. | Fuente: EFE

Tiene fe en la temporada

"Pero vamos a recomenzar una nueva temporada, con nuevos fichajes, y todo va ir mejor", agregó.



Respecto a la vuelta de Karim Benzema a los "bleus" después de 5 años y 7 meses de ausencia, reconoció que le sorprendió y alegró.



"Karim es un gran delantero, que solo nos puede hacer bien. Sinceramente, tenemos que estar obviamente contentos por tenerlo con nosotros", indicó.



Griezmann confesó que cedió al jugador del Real Madrid el penal en el amistoso ante Gales el pasado 2 de junio, que acabó errando, porque es consciente "hasta qué punto es importante para él anotar un primer gol".



Si hay un penal durante la Eurocopa, que Francia inicia el 15 de junio ante Alemania, el delantero del Barcelona se ve como el lanzador principal.





