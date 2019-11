Ivan Rakitic llegó al Barcelona en el año 2014 proveniente del Sevilla. | Fuente: EFE

Ivan Rakitic, a diferencia de años anteriores, viene teniendo poco protagonismo con el Barcelona durante la presente temporada a raíz de la llegada de Frenkie de Jong y no la pasa muy bien. En diálogo con 'Universo Valdano', el volante croata lamentó las limitadas oportunidades que ha tenido en la actual campaña y aseguró que solo disfruta cuando le toca estar en el campo.

"Entiendo y respeto las decisiones del entrenador o el club, pero creo que he dado muchísimo en estos cinco años y pico que llevó aquí en el Barcelona. Lo que quiero es poder seguir disfrutando y eso es lo más importante para mí. Después, uno disfruta solamente jugando. Tengo 31 años, no 38, y me siento en mi mejor momento", dijo.

Asimismo, para explicar cómo se siente ante su falta de continuidad en el Barcelona, Ivan Rakitic hizo una comparación con la manera cómo reacciona su hija cuando le quitan un juguete.

"Uno disfruta jugando al fútbol. Como lo he dicho muchas veces, ¿cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitas un juguete? Se siente triste. Pues yo me siento igual, ya que me han quitado la pelota. Me gusta enseñar mis sentimientos, cuando hay que llorar no tengo ningún problema y soy el primer en ir adelante cuando es momento de celebrar", sentenció.