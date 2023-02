Jordi Alba | Fuente: AFP

FC Barcelona se mantiene como puntero de LaLiga española y, por su parte, Jordi Alba, lateral del conjunto azulgrana, se refirió a este buen momento del club previo al encuentro que afrontarán ante Villarreal FC este domingo. Asimismo, el jugador indicó que está en sus manos poder llevarse el título de campeón esta temporada.

"Desde la experiencia te digo que queda mucha Liga, que el Madrid va a apretar mucho hasta el final y será muy difícil. Es una distancia considerable, pero no nos podemos relajar. Está en nuestras manos ganarla", indicó Alba en conferencia de prensa.

Asimismo, el jugador agregó que fue importante haber ganado la Supercopa de España: "Fue un punto de inflexión. Era frente al rival directo de todos los culés y eso motiva aun más. Fue una final muy buena, fuimos superiores y merecimos el título. Dio confianza al equipo, sobre todo para los más jóvenes porque era su primer título. Para ellos fue muy especial. Se les veía en la cara".

Sobre quedarse hasta cumplir el final de su contrato, indicó: "Por supuesto. Me siento capacitado, creo que estoy a un buen nivel. Es cierto que no lo estoy jugando todo, pero cuando salgo intento hacerlo lo mejor posible. Y cuando no juego intento ayudar a todos mis compañeros apoyándoles desde el banquillo".

Asimismo, agregó: "Es una faceta nueva para mí porque normalmente he tenido la suerte de jugar muchos minutos. Este año no tanto, pero también tengo mis minutos y estoy contento con este rol. Es importante ayudar a los compañeros, estar con ellos, aconsejarles y esto también es positivo y me motiva".

Por último, Jordi Alba habló sobre la salida de Gerard Piqué: "Me dolió porque era un jugador fundamental para el equipo y en el vestuario era una persona muy alegre que daba mucha vida al colectivo. Su ausencia se nota en todos los aspectos".

Laporta sobre declaraciones de Matías Messi:

Matías, el mayor de los hermanos de Messi, dijo en un canal de Twitch que gestiona su hijo Tommy, que Lionel no va a volver a la entidad azulgrana y que si lo hiciera sería haciendo "una buena limpieza", como "echar a Joan Laporta", al que calificó como "desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona".

En tanto a lo dicho por Matías Messi, Laporta indicó: "Le quito toda la importancia, porque además ya se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible; dejémoslo ahí y no le demos más importancia", declaró Laporta en una rueda de prensa, en la que añadió que estas declaraciones de Matías Messi "no afectan para nada la relación entre Leo y el FC Barcelona".