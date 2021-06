Jordi Alba: "Regalar a Luis Suárez fue un chiste, nos había dado muchísimo" | Fuente: AFP

Sin duda una de las críticas más duras a la gestión pasada de FC Barcelona fue dejar ir a Luis Suárez a Atlético de Madrid en la temporada pasada, club donde pudo campeonar LaLiga española recientemente y donde se consagró, además, como goleador del equipo.

Por su parte, Jordi Alba, lateral izquierdo del cuadro 'azulgrana', también se mostró en contra de esta decisión: "Me parece de chiste, es un jugador que nos había dado muchísimo y se le regaló al rival directo, que luego además LaLiga", indicó Alba en diálogo con El Larguero.

En la misma línea, sostuvo: "No me gustó. ¿Dónde vas a encontrar un delantero como él? Luis ha callado muchas bocas, su último año aquí no fue fácil". En tanto a algunos artículos publicados sobre la salida de Suárez y la posible enemistad con el equipo, Alba agregó: "Se dicen muchas barbaridades, algunas sin pies ni cabeza".

Por otro lado, fue consultado sobre el entrenador culé: "Koeman ha hecho una buena temporada y una buena gestión del grupo, que siga era esperado, pero es verdad que estábamos todos pendientes. Cuando apostó por los tres centrales es cuando jugamos los mejores partidos de la temporada y ese sistema dio más estabilidad al equipo, sobre todo a la defensa".

Por último, se refirió a la continuidad de Lionel Messi: "Ojalá siga. Nos hace mejores y con él tenemos más opciones de ganar títulos. Sería la mejor noticia para mí, para el resto de jugadores y para todo el club. Messi es con el mejor jugador con el que me he entendido, además de con Iniesta. Jugar con ellos ha sido un privilegio, aunque con Leo aún me queda, espero", agregó Alba.





