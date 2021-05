Luis Suárez sobre Ronald Koeman: "Vi que no tenía personalidad" | Fuente: AFP

El último sábado Atlético de Madrid se consagró campeón de LaLiga española teniendo como figura del encuentro a Luis Suárez, su goleador en la temporada y autor del último gol del encuentro. Por su parte, el delantero uruguayo dio un discurso bastante emotivo donde reveló que antes lo habían 'menospreciado'.

Esto último en referencia a FC Barcelona, club que dejó de contar con él a fines de la temporada pasada antes de llegar al cuadro 'colchonero'. Al respecto, el 'Pistolero' no dudó en tirarle 'dardos' tanto al ex presidente del club 'azulgrana', Josep María Bartomeu, como a su actual entrenador, Ronald Koeman.

"No me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça, pero yo estuve a punto de mandarles alguna fotito", sostuvo Suárez en una reciente entrevista con El Partidazo.

En tanto al entrenador holandés, indicó: “Koeman, después de decir que no contaba conmigo, luego me dijo ‘si mañana no se soluciona, voy a contar contigo’. Vi que no tenía personalidad". Asimismo, agregó: "Sufrí cuando el Barça me mandaba a entrenar aparte”.

Por otro lado, fue consultado sobre su íntimo amigo Lionel Messi y qué sabe de su continuidad en el Camp Nou: "Todavía no me ha dicho nada, pero yo le recomendaría que siguiera", sostuvo Suárez.

Sobre la posible contratación del 'Kun' Agüero sostuvo que "estaba de acuerdo" y sostuvo que Luis Enrique fue el mejor entrenador que tuvo en FC Barcelona: "Siempre va de frente".

Por último, se mostró contento por haber logrado su quinta Liga en siete años militando en el torneo español: "Obviamente ganar LaLiga con el Atlético cuesta muchísimo más que con Barcelona. Se disfruta muchísimo y le doy muchísimo más valor y más mérito".

